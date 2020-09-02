{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганская прокуратура выявила превышение вредных веществ почти в 200 раз в сбросах в реки

Ведомство направило в суд иск о возложении на водоснабжающую компанию "Водный союз" обязанности обеспечить очистку сточных вод до нормативов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила превышение вредных веществ до 192 раз в сбросах водоснабжающей компании "Водный союз" в реки Черную, Плоскую и Тобол в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что водопользователь длительное время осуществляет сбросы сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая при этом на водные объекты существенное негативное воздействие.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения водного законодательства в деятельности АО "Водный Союз" при сбросе сточных вод с очистных сооружений в реки Черную, Плоскую и Тобол. Концентрация по некоторым веществам превышает допустимые нормы в 192 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура направила в суд иск о возложении на компанию обязанности обеспечить очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса. В прокуратуре отмечают, что поставили вопрос на свой контроль.

Теги
РоссияКурганская область
Порядка 470 площадок "Диктанта Победы" откроются в Свердловской области 3 сентября
В регионе ожидают более 15 тыс. участников
Читать полностью