Курганская прокуратура выявила превышение вредных веществ почти в 200 раз в сбросах в реки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила превышение вредных веществ до 192 раз в сбросах водоснабжающей компании "Водный союз" в реки Черную, Плоскую и Тобол в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что водопользователь длительное время осуществляет сбросы сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая при этом на водные объекты существенное негативное воздействие.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения водного законодательства в деятельности АО "Водный Союз" при сбросе сточных вод с очистных сооружений в реки Черную, Плоскую и Тобол. Концентрация по некоторым веществам превышает допустимые нормы в 192 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура направила в суд иск о возложении на компанию обязанности обеспечить очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса. В прокуратуре отмечают, что поставили вопрос на свой контроль.