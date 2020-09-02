Порядка 470 площадок "Диктанта Победы" откроются в Свердловской области 3 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Около 470 площадок будут работать в день проведения всероссийского "Диктанта Победы" в муниципалитетах Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Никонов.

"У нас порядка 470 площадок. Основной площадкой традиционно стал музей "Россия - моя история". В прошлом году было семь площадок, участвовали 900 человек, в этом году ожидаем более 15 тыс. участников", - рассказал он.

Площадки "Диктанта Победы" в Свердловской области разместятся в учебных заведениях, культурных центрах, а также на крупных предприятиях. Более 20 площадок разместятся на территории воинских частей.

"Традиционно в акции принимают участие школьники и студенты, ветераны войны и ветераны труда, в этом году добавились военнослужащие Министерства обороны, Росгвардии, сотрудники Министерства внутренних дел и МЧС, в диктанте поучаствуют депутаты Законодательного собрания и члены правительства Свердловской области", - уточнил секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель регионального оргкомитета акции "Диктант Победы" Виктор Шептий.

Площадки в Свердловской области откроются в 14:00, сам диктант начнется в 16:00 и будет продолжаться 45 минут.

"Диктант Победы" впервые состоялся в прошлом году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В этом году диктант проходит 3 сентября на более чем 10 тыс. площадок по всей стране и в 75 зарубежных странах. Организаторы подготовили 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.