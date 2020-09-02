В Свердловской области и ЯНАО в начале сентября ожидаются заморозки

ТАСС, 2 сентября. Синоптики прогнозируют заморозки на территории Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа в первую неделю сентября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 3 сентября] переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, местами заморозки до минус одного", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В пятницу, 4 сентября, температура ночью опустится до 1-6 градусов, в горах и низинах - заморозки до минус двух градусов.

В Ямало-Ненецкий автономный округ, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, заморозки придут в субботу. Ночью температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Осадков 5 сентября синоптики не прогнозируют, возможны порывы ветра до 16 м/с.