Штормовой ветер в Екатеринбурге повалил столбы ЛЭП, пострадал человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер в Екатеринбурге повалил три столба линии электропередачи (ЛЭП), в результате чего повреждены четыре машины, госпитализирована женщина. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в регионе 2 сентября прогнозируются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 20 м/с.

"Первые тревожные сообщения в дежурную часть УМВД Екатеринбурга поступили в 13:22 (11:22 мск) о том, что в районе улице Вайнера упали от сильного ветра три столба ЛЭП, которые повредили четыре транспортных средства и в результате чего пострадала одна женщина, которая была госпитализирована", - сказал Горелых.

В пресс-службе горздрава Екатеринбурга ТАСС уточнили, что пострадавшую женщину осмотрели врачи, после чего отпустили на амбулаторное лечение.