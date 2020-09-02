ТАСС, 2 сентября. Жители Курганской области собрали более 1 млн рублей для помощи многодетным семьям в подготовке детей к 1 сентября в рамках благотворительной акции, запущенной управлением социальной защиты населения региона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области более 1,7 тыс. детей из малоимущих семей получили помощь в подготовке к новому учебному году в рамках благотворительной акции "В школу пора!", организованной Главным управлением социальной защиты населения. <…> По состоянию на 1 сентября собрано около 1 млн рублей. На эти средства для детей купили канцелярские наборы, рюкзаки, школьную и спортивную форму, обувь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие региональные органы власти, органы местного самоуправления, Следственное управление СК РФ по региону и ряд предприятий области.

Всего в регионе в этом году за парты сели 101 тыс. детей, в том числе 11,2 тыс. первоклашек.