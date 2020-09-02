Медали "За самоотверженность в борьбе с пандемией" получили 10 курганских медиков

ТАСС, 2 сентября. Медали "За самоотверженность в борьбе с пандемией", учрежденные Всероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ, были вручены десяти медикам Курганской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в среду.

"Десять медиков удостоены памятной медали "За самоотверженность в борьбе с пандемией". Специальную награду для врачей, которые несколько месяцев находятся на передовой борьбы с коронавирусом, в знак благодарности учредила Всероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил РФ. Медали вручили члены Курганского регионального отделения "Ветераны Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были награждены старшие медсестры областной инфекционной больницы Вера Ефремова и Светлана Человечкова, завотделением анестезиологии-реанимации Сергей Стефанович и заведующий гинекологическим отделением Федор Нестеров Курганской больницы № 2, врач-хирург отделения гнойной хирургии Владимир Чернов и заведующий пульмонологическим отделением Вера Косолапова областной клинической больницы, фельдшер Курганской поликлиники № 2 Ирина Бабушкина, фельдшер-лаборант областного кожно-венерологического диспансера Юлия Гордина, фельдшер отделения неотложной помощи Курганской поликлиники № 1 Ольга Зыкова, фельдшер выездной бригады Курганской больницы скорой медицинской помощи Виктор Седельников.

В регионе с начала пандемии выявлено 3050 случаев коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 639 человек. Медики региона суммарно провели 137 914 исследований на коронавирусную инфекцию.