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В Курганской области возбудили уголовное дело по факту истязания ребенка

По данным следствия, женщина била дочь и таскала за волосы по малозначительным поводам

ТАСС, 2 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летней жительницы рабочего поселка Юргамыш в Курганской области по факту истязания ребенка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 30-летней жительницы рабочего поселка Юргамыш возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Женщина подозревается в истязании своей дочери 2006 года рождения. По данным следствия, в период 2019-2020 годов женщина регулярно причиняла несовершеннолетней дочери физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев", - говорится в сообщении.

Женщина била ребенка и таскала за волосы по малозначительным поводам, рассказали в ведомстве. "Девочка рассказала о происходящем представителям правоохранительных органов. Впоследствии женщина пояснила, что заниматься воспитанием дочери не желает. В настоящее время ребенок у матери изъят и находится в специализированном детском учреждении", - добавили в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления и выявляют другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.

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РоссияКурганская область
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