В Екатеринбурге планируют создать музей памяти Крапивина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Свердловской области планирует создать в Екатеринбурге музей памяти писателя Владислава Крапивина, скончавшегося во вторник на 82-м году жизни. Также в Екатеринбурге именем писателя может быть названа одна из улиц, сообщила ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина в среду.

"Мы планируем и улицу назвать, и наиболее интересные личные вещи представлять, то есть сделать мемориальный музей. Родственники пока не готовы это обсуждать, но в планах у нас это есть. Работа по увековечению памяти будет продолжена, это однозначно", - сказала она.

Писатель умер ранним утром во вторник в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния. Крапивин был госпитализирован 10 августа, 12 августа ему сделали операцию.

Крапивину был 81 год. Он автор повестей и романов - "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад" и многих других.