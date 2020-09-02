Число обращений к системе контроля онлайн-экзаменов от УрФУ выросло за пандемию в 10 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Количество заявок на проверку онлайн-экзаменов в системе "Экзамус", разработанной в Уральском федеральном университете (УрФУ), за период пандемии выросло в 10 раз. Система помогает фиксировать попытки списывания, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре УрФУ.

Проект вошел в число 100 лучших стартапов из России и СНГ по оценке Центра современного образования EdCrunch University НИТУ "МИСиС" и аналитической компании Holon IQ.

"Проект "Экзамус" оказался на пике популярности в период пандемии, когда многие учебные заведения вынужденно перешли на "удаленку", а прием экзаменов начали осуществлять в режиме онлайн. Уникальная инновационная технология "Экзамуса" позволяет анализировать эмоции и поведение экзаменуемого, фиксировать попытки списывания или получения помощи от стороннего лица. В пандемию количество обращений возросло в 10 раз", - сказали в вузе.

Собеседник агентства отметил, что с апреля системой "Экзамус" были проверены 400 тысяч экзаменочасов, причем количество экзаменочасов в месяц на пике учебного процесса доходило до 120 тысяч.

Разработчик проекта, участник акселератора УрФУ Дмитрий Истомин отмечает, что проект оказался очень востребованным в период пандемии. Ежемесячно система тестировала около 80 тысяч человек, результаты направлялись в вузы, с рекомендациями, на кого из экзаменуемых стоит обратить внимание, и кто вызвал сомнения своим поведением.

"На сегодня мы активно сотрудничаем более чем с сотней вузов из России, Казахстана, Европы, планируем выход на Ближний Восток", - сказал руководитель проекта Дмитрий Истомин.