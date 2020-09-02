Школу в Екатеринбурге на второй день работы закрыли на карантин из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Карантин ввели в школе № 148 Екатеринбурга из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников учреждения. Детей перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования города.

"С завтрашнего дня школа № 148 по предписанию Роспотребнадзора будет закрыта на карантин на 14 дней. Дети переводятся на дистанционное обучение. Все работники школы будут обследованы. У одного из сотрудников подозрение [на коронавирус]", - сказали в пресс-службе.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями продлен до 7 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 25 547, из них 115 за последние сутки.