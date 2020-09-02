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В Курганской области разрешили посещение спортивных мероприятий и проведение банкетов

При этом зрители спортивных мероприятий не должны занимать больше половины посадочных мест

ТАСС, 2 сентября. Жители Курганской области с 3 сентября смогут проводить банкеты на предприятиях общественного питания, посещать читальные залы и спортивные мероприятия. Заполняемость на физкультурных мероприятиях не должна превышать 50%, сообщили в оперативном штабе региона в среду.

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"В Курганской области разрешили проводить банкеты. Кроме того, разрешено присутствие на спортивных мероприятиях зрителей, при этом должно быть занято не более половины посадочных мест, то есть между посетителями должна быть соблюдена дистанция. Также в Курганской области возобновляется работа читальных залов в архивах", - говорится в сообщении.

В регионе с начала пандемии выявлено 3 050 случаев коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 639 человек. Медики региона суммарно провели 137 914 исследований на коронавирусную инфекцию.

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