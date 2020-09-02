В трех населенных пунктах Тюменской области ввели карантин по бешенству

ТАСС, 2 сентября. Карантин по бешенству ввели в селе Казанское, деревне Благодатное Казанского района и селе Бердюжье Бердюжского района Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Тюменской области в среду.

"Установить с 1 сентября по 1 ноября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Казанское и деревни Благодатное Казанского района, села Бердюжье Бердюжского района Тюменской области", - говорится в сообщении.

В период карантина в населенных пунктах запрещено торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы карантинной зоны и отлавливать диких животных с целью расселения в других районах.

Бешенство является вирусным заболеванием, опасным для человека и теплокровных животных всех видов. Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, передается после укуса больных животных. Разносчиками болезни являются не только дикие хищники, но также собаки и кошки.