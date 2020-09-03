Самозанятые ЯНАО получили более 5 млн рублей поддержки из регионального бюджета

ТАСС, 3 сентября. Более 5 млн рублей из регионального бюджета направили на поддержку самозанятых на время пандемии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего поддержкой воспользовались 183 человека, сообщили ТАСС в департаменте экономики ЯНАО.

"За период пандемии зарегистрировалось 1 845 самозанятых граждан. <...> В пандемию на Ямале им оказывается финансовая помощь в размере 30 тыс. рублей. Поддержкой воспользовались 183 самозанятых на сумму 5,3 млн рублей", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что до пандемии в ЯНАО было зарегистрировано на 40% меньше самозанятых - 1 101. Комплекс региональных мер поддержки продолжает прорабатываться.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 13 503 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10 031 случаев зарегистрировано в населенных пунктах региона, еще 3 472 случая - на месторождениях. За все время вылечились 13 019 человек, 90 умерли.