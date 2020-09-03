Вторую школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Карантин ввели в школе № 179 Екатеринбурга из-за подозрения на заражение коронавирусом у одного из сотрудников учебного учреждения. Для детей организовано дистанционное обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования города в четверг.

"Что касается общеобразовательной организации № 179, то 31 августа администрация школы, в связи с подозрением у одного из сотрудников на заболевание, получила предписание Роспотребнадзора. В школе были введены ограничительные мероприятия на 14 дней и учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий", - сказали в пресс-службе.

2 сентября карантин ввели в городской школе № 148 из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников учреждения.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями продлен до 7 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 25 547, из них 115 - за последние сутки.