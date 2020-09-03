Прокуратура проведет проверку по факту падения двух башенных кранов в Тюмени

ТАСС, 3 сентября. Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту падения двух башенных кранов во время урагана в Тюмени, в результате происшествия два человека получили травмы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В связи с падением башенных строительных кранов, травмированием строителей и обрушением балконов многоквартирных домов, произошедших в Тюмени 2 сентября во время неблагоприятных погодных условий, по поручению прокурора области Владислава Московских организована проверка", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка состоянию законности в сфере промышленной безопасности при использовании башенных кранов, соблюдению работодателями правил охраны труда на строительных объектах. Также в связи с обрушением балконов проверят обеспечение управляющими компаниями города безопасность условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

ЧП произошло в среду, на одной из строительных площадок Тюмени упали два башенных крана. В результате пострадали два человека.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что на утро 3 сентября состояние первого пострадавшего оценивается как стабильное, ему была проведена операция и сейчас он готовится к переводу в профильное отделение. Второй пациент по-прежнему находится в реанимации ОКБ №2, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное - оказывается вся необходимая помощь по поводу черепно-мозговой травмы.

2 сентября в регионе наблюдались дожди, грозы, град, порывы ветра до 26 м/с.