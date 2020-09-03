Коммунальные службы устранили последствия штормового ветра в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Свердловской области устранили последствия штормового ветра, который был вечером в среду. Только в Екатеринбурге были повалены десятки деревьев, две автобусные остановки, были повреждены 11 автомобилей, один человек пострадал. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что во время непогоды в Екатеринбурге были повалены три столба ЛЭП, в результате чего повреждены четыре машины, госпитализирована женщина.

"В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в Свердловской области вчера в двух муниципальных образованиях были зарегистрированы точечные отключения электроэнергии. <…> В Екатеринбурге из-за сильного ветра были зарегистрированы 25 случаев падения деревьев, повреждены 11 автомобилей и опрокинуты 2 автобусные остановки, поступила информация об одной женщине, пострадавшей в результате падения столба связи - пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. <…> Последствия непогоды устранены городскими коммунальными службами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальные порывы ветра до 20 м/с были в Екатеринбурге, Невьянском городском округе и городском округе Богданович, а в Карпинском городском округе и Таборинском муниципальном районе за 12 часов выпало 22 мм осадков. "В Невьянском городском округе было отключение электроэнергии в Калиново. В городском округе Богданович были зафиксированы отключения электроэнергии на отдельных улицах двух населенных пунктов: село Байны и село Коменки. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков оперативно восстановили нарушенное электроснабжение", - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в четверг неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.