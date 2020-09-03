Госслужащих Свердловской области обязали отчитываться об активах в цифровых валютах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который обязывает госслужащих региона отчитываться о своих цифровых финансовых активах и доходах в цифровой валюте. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации области.

"Внести в указ губернатора <…> "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" <…> следующие изменения: пункты 3-5 и 9 после слов "(складочных) капиталах организаций)" дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты", - говорится в документе.

До внесения изменений госслужащие Свердловской области в рамках антикоррупционного контроля были обязаны предоставлять информацию о своей недвижимости, транспортных средствах, ценных бумаг, долях и паях в капиталах организаций.

Указ вступит в силу с 1 января 2021 года.