Суд на Урале рассмотрит жалобу защиты по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии

Ранее СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины. Адвокат Алексей Бушмаков подал в суд заявление, в котором говорится о нарушениях следователя по делу Таушанкова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд 11 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на отказ признать бездействие следствия по делу Владимира Таушанкова, который погиб при оказании сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"11 сентября будет рассматриваться апелляционная жалоба защитника. Раньше он пытался признать бездействие руководителя второго отдела по расследованию важных дел. Ленинский суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, этот отказ обжалован", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.

По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").