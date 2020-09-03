"Ведомости": Red Wings планирует создать транзитный хаб в Екатеринбурге

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Red Wings планирует создать транзитный хаб в Екатеринбурге с использованием самолетов SSJ 100. Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев.

По его словам, еще в качестве региональных баз Red Wings рассматривает подмосковный аэропорт "Жуковский" и Калининград. Также компания планирует использовать SSJ 100 на рейсах из Минеральных Вод, Сочи, Санкт-Петербурга и Иркутска.

"Нашим основным региональным хабом, ключевым для проекта SSJ 100, станет Екатеринбург. Именно из "Кольцово" мы начинаем полеты на российских лайнерах. Уже открыты продажи в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград с 15 сентября. На даты с 24 сентября в ближайшее время будут открыты продажи в Махачкалу, Воронеж, Оренбург, Красноярск, Кемерово, Ноябрьск. Почти все эти направления будут субсидироваться из бюджета", - рассказал Ключарев.

Гендиректор Red Wings отметил, что к 2022-2023 гг. авиакомпания собирается довести авиапарк SSJ 100 в Екатеринбурге до 20 шт. Также, по его словам, там будут базироваться 4-5 среднемагистральных самолетов семейства Airbus 320 "для того, чтобы обеспечить полноценную хабовую трансферную модель - для тех направлений, на которых из-за более высокого спроса эффективнее использовать более вместительные лайнеры". Всего количество направлений из Екатеринбурга составит 34 с учетом Москвы и Сочи, добавил Ключарев.

При этом он указал, что авиакомпания не планирует осуществлять полеты на SSJ 100 из столицы. Домодедово останется для Red Wings базовым аэропортом, авиарейсы из Москвы компания продолжит осуществлять на самолетах Airbus 320/321, сказал гендиректор.

Ключарев также сообщил, что авиакомпания Red Wings 31 августа подписала с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) контракт на поставку в лизинг первого самолета, который начнет перевозки с 15 сентября. Также в ближайшие дни, по его словам, будут подписаны соглашения на второй и третий лайнеры, еще 4 лайнера появятся в октябре - декабре. Всего за 2020 г. будет 7 таких самолетов, заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings в течение нескольких лет 60 гражданских самолетов SSJ 100. Поставки SSJ 100 авиационная промышленность запланировала в 2020-2021 гг. Часть SSJ 100, в соответствии с бизнес-планом, пополнят парк в 2022-2024 гг. Первые три SSJ 100 поставит Red Wings ГТЛК. Последующие суда будет поставлять "ПСБ лизинг".