В Тюмени возбудили дело после падения двух башенных кранов

ТАСС, 3 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования двух рабочих при падении башенных кранов из-за урагана в Тюмени. Об этом в четверг сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

ЧП произошло в среду, на одной из строительных площадок Тюмени упали два башенных крана. В результате пострадали два человека.

"Следственным отделом по Центральному округу Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области по факту травмирования двоих крановщиков (1982 и 1986 г. р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователем установлено, что потерпевшие осуществляли работы в рамках договора подряда, заключенного коммерческой организацией с компанией, занимающейся строительством жилого комплекса. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы, изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте, проводятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также виновных в трагедии. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили там.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что на утро 3 сентября состояние первого пострадавшего оценивается как стабильное, ему была проведена операция, он готовится к переводу в профильное отделение. Второй пациент находится в реанимации ОКБ № 2, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, оказывается вся необходимая помощь по поводу черепно-мозговой травмы. 2 сентября в регионе наблюдались дожди, грозы, град, порывы ветра до 26 м/с.