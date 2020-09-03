Суд оставил в силе приговор экс-замглавы Курганской области, осужденному на 11 лет

ТАСС, 3 сентября. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката на приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову по делам о взятках. Об этом сообщили ТАСС в областном суде.

Ранее курганский городской суд признал Ванюкова виновным по уголовным делам о получении взяток на 5 млн рублей и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в сумме 9 млн рублей. Адвокат обжаловал приговор суда и просил оправдать осужденного по эпизоду со взяткой от бизнесмена Сергея Морева, а также переквалифицировать на ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере" решение по эпизоду со взяткой от Авака Бабаяна, смягчить наказание по всем остальным эпизодам, а также уменьшить сумму штрафа.

"Рассмотрели, оставили без изменений [решения суда]", - сообщили в суде.

Ванюкову было предъявлено обвинение по уголовному делу о получении свыше 3 млн рублей в качестве взятки. Он, взяткодатель Авак Бабаян и посредник при передаче взятки Олег Пархаев были задержаны 29 ноября 2018 года. Позже выяснились другие эпизоды противоправной деятельности чиновника, прокуратура требовала для него 15 лет лишения свободы и штраф в 26 млн рублей за попытку получения взяток на 27 млн рублей, часть из которых, по версии гособвинителя, была получена.

В результате экс-замгубернатора был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, и одного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в крупном и особо крупном размере"). Суд установил, что он курировал вопросы финансирования содержания дорог регионального и межмуниципального значения области и в 2018 году давал указание подчиненным сотрудникам в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозсубъектам, которые передавали ему взятки. Таким способом он получил более 5 млн рублей от четырех предпринимателей.