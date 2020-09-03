Роспотребнадзор ввел ограничения на работу еще двух школ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Отдельные классы в школах № 16 и № 120 Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за случаев подозрения на коронавирус. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в школах № 148 и № 179 Екатеринбурга введен режим карантина.

"По данным на 3 сентября 2020 г. в 4 школах Свердловской области (№№ 16, 120, 148, 179 г. Екатеринбурга) выявлены случаи подозрений на коронавирусную инфекцию. Школы № 148 и № 179 переведены на дистанционный режим работы (деятельность школы № 179 - с 31 августа 2020 г., школы № 148 - с 3 сентября 2020 г.). В школах № 16 и № 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуацию взял на личный контроль руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным это требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 7 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 25 547.