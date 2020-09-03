Певица Елка и группа "Хлеб" выступят на "Ночи музыки" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Певица Елка, группы "Хлеб", "Максим Свобода", Junkyard Storytellaz и ProJazz.Group выступят на фестивале Ural Music Night, который пройдет 18 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в четверг организаторы фестиваля.

Ранее ТАСС сообщал, что губернатор области Евгений Куйвашев согласовал проведение фестиваля 18 сентября. В то же время глава региона отметил, что может изменить решение, если до 14 сентября будет зафиксирован значительный рост заражений коронавирусом в области.

"Елка" подтвердила свое участие в гала-концерте и акции "Светает", совместно с оркестром B-A-C-H она завершит фестиваль песней "Солнце взойдет". <…> Гостей фестиваля будет радовать группа "Хлеб" - креативный музыкальный коллектив, созданный молодыми талантливыми видеоблогерами. <…> На джаз-фанк-площадке выступят Junkyard Storytellaz, группа из Санкт-Петербурга, собравшая самую большую аудиторию на последнем "Старом Новом Роке". <…> На пересечении инди, джаза и классики рождается уникальный мир группы ProJazz.Group, в котором каждый слушатель может найти себя", - говорится в сообщении.

Также на фестивале выступят "Максим Свобода" - самобытный коллектив из Владивостока, группа "Старый приятель" - продолжатели музыкальных традиций пауэр-поп, авторы хитов конца 1990-2000-х годов, Oligarkh - концептуальный петербургский проект, смешавший в себе электронную музыку с отечественными цитатами. "Во всю готовимся к "Ночи музыки", это наше первое выступление на Урале после самоизоляции. Ради этого мы решили воссоединить наше трио" - цитируют организаторы группу "Хлеб".

Отмечается, что вход на площадки будет по предварительной регистрации на сайте uralmusicnight.ru в связи с ситуацией с пандемией. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция с 10 площадок фестиваля. "Площадками выступят площади, парки, крыши, бары, рестораны и кафе, театры, библиотеки и скверы", - добавляют организаторы.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках. Фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей.