Свердловская филармония перенесет мероприятия сезона на следующий год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Свердловская государственная академическая филармония приняла решение о переносе мероприятий сезона 2020-2021 на год из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии в четверг.

"Ограничения сделали невозможным проведение сезона 2020-2021 в том виде, в каком он был запланирован. Руководством филармонии принято беспрецедентное решение о переносе сезона 2020-2021, а также концертов весны и лета 2020 года на один год", - говорится в сообщении.

По словам директора филармонии Александра Колотурского, решение связано с тем, что учреждение не может обещать приезд российских и зарубежных солистов, участие уральских коллективов в необходимых составах, а также места в зале согласно проданным билетам. "В настоящее время завершается работа по сохранению структуры и наполнения перенесенного сезона", - уточнили в пресс-службе.

Тем не менее, концертный зал учреждения все же планируют открыть 14 сентября с новой программой. Этому событию будут посвящены 14 концертов с участием звездных гостей. "Откроется зал двумя выступлениями известного российского пианиста Николая Луганского - 14 сентября с Уральским филармоническим оркестром под руководством Дмитрия Лисса, 15 сентября - сольной программой. <…> В сентябрьских концертах участвуют Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы", Игорь Бутман и его джаз-квинтет, Александр Рудин в качестве дирижера и солиста, ансамбль старинной музыки "Мадригал", - добавили в филармонии.