В Курганской области начали прием заявок на компенсацию затрат на лизинг оборудования

ТАСС, 3 сентября. Фонд "Агентство технологического развития Курганской области" начал прием заявок на компенсацию до 50% затрат на лизинг оборудования. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области стартовал прием заявок от предпринимателей на новый вид поддержки - возмещение затрат на лизинг оборудования. Окно для приема заявок открыл фонд "Агентство технологического развития Курганской области". Предприятия смогут компенсировать до 50% от суммы договора лизинга", - говорится в сообщении.

Мера поддержки бизнеса была введена по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова и включена в индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области, которую утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Субсидирование затрат на лизинг оборудования - это хороший стимул для предприятий обновлять производственные мощности, запускать новые линии. Для региона это означает увеличение числа современных рабочих мест, сотрудники будут работать на новом оборудовании, линейка продукции будет расширяться, что в конечном итоге позитивно скажется на экономике", - цитирует пресс-служба врио директора департамента экономического развития области Владимира Ковалева.

Отмечается, что для получения такой поддержки договор на лизинг должен быть заключен не ранее октября 2019 года, заявки принимаются до 16 сентября.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Для решения проблем региона куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.