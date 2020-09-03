В Екатеринбурге отменили концерт Стинга в сентябре

ТАСС, 3 сентября. Концерт британского музыканта Стинга в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" в сентябре отменяется. Деньги за билеты будут возвращены зрителям, сообщили на официальной странице центра в Instagram.

"Концерты Стинга отменены в России и во всей Восточной Европе. К сожалению, Екатеринбург не стал исключением. <…> Выступление британского музыканта должно было состояться в "Екатеринбург-ЭКСПО" 25 сентября. <…> Все билеты будут возвращены зрителям, за возвратом просьба обращаться к билетным оператором, у которых приобретался билет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также отменены концерты исполнителя в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Стинг - автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла.

В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на премию "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.