Во всех поликлиниках Екатеринбурга возобновили плановый прием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Медики возобновили плановый прием пациентов в поликлиниках Екатеринбурга после ограничений, введенных с 30 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"С 3 сентября возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках Екатеринбурга. <…> Оказание медицинской помощи и работа сотрудников муниципальных поликлиник будет проводиться с соблюдением требований противоинфекционной безопасности: между приемами пациентов будет проводиться санитарная обработка помещений, пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции, наличие маски и бахил обязательны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кабинеты неотложной помощи, как и ранее, продолжают свою работу и прием горожан с признаками заболевания. Записаться на прием к участковому терапевту и к другим специалистам пациенты могут привычными способами: по телефонам единой городской регистратуры, контакт-центра поликлиники или через сайт больниц.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 27 марта 2020 года в муниципальных больницах Екатеринбурга с 30 марта остановили плановый прием пациентов, были прекращены профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, плановые операции и вакцинация.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 7 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 25 668., умерло 466 человек, общее число выписанных достигло 20 129.