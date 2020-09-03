Систему водоснабжения энергоблока № 3 Белоярской АЭС модернизируют по уникальному методу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Систему водоснабжения энергоблока № 3 с реактором БН-600 Белоярской атомной станции (Свердловская область) впервые в истории российской атомной энергетики модернизируют по технологии релайнинга, что позволит продлить ее ресурс до 2040 года, сообщила в четверг пресс-служба станции.

"Метод релайнинга - это бестраншейный метод восстановления трубопроводов, когда новый трубопровод прокладывается внутри существующего. Трубы такого диаметра, а это 2,2 метра, будут проложены таким методом впервые в России. Для Белоярской АЭС в этой связи были разработаны специальная оснастка и технология", - цитирует пресс-служба руководителя подрядной организации "Ростимпульс" Сергея Энтентеева.

Работы по восстановлению водоводов - не единственные, запланированные проектом по продлению сроков эксплуатации энергоблока.

"На самом энергоблоке внутри напорных циркводоводов, подводящих воду непосредственно к конденсаторам турбин, также нанесут специальное антикоррозионное покрытие. Это делается для поддержания эффективности работы турбин: в результате обработки, продукты коррозии не будут попадать в конденсаторы, не будут снижать теплообмен, а значит - не приведут к снижению электрической мощности энергоблока", - добавили в пресс-службе.

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.