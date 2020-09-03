Гастроли Свердловского театра драмы на Дальний Восток отменили из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы, который в 2020 году отмечает 90-летие, не поедет на гастроли в Магадан, запланированные на осень этого года, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Свердловской области в четверг.

В январе гендиректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев сообщал о планах отправиться на гастроли по стране, от Москвы до Магадана и Чукотки, в 2020 году.

"Свердловский театр драмы планировал гастрольные показы в Магадане, которые должны были пройти в рамках реализации федерального проекта "Большие гастроли". На сегодняшний день гастроли отменены по решению принимающей стороны", - сказали в министерстве. Заместитель гендиректора Свердловского театра драмы Наталья Махлина уточнила ТАСС, что гастроли отменены из-за пандемии.

Также в Минкультуры региона отметили, что из-за коронавируса театру пришлось приостанавливать ремонтные работы, которые были запланированы на 2020 год. "На сегодняшний день в связи с постепенным снятием ограничений работы в театре возобновлены, в частности идет обновление отопительной системы театра", - добавили в Министерстве. Ранее министр культуры региона Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что летом 2020 года планировалось провести ремонт фасада и входной группы театра.

Свердловский академический театр драмы является одним из ведущих театров Уральского федерального округа. В настоящее время в его афишу включено более 30 спектаклей.

В 2020 году театр отмечает 90-летний юбилей, он начал работу в 1930 году. В нынешнее здание на Октябрьской площади театр переехал в 1990 году. Около 10 лет назад здание театра было реконструировано, фасад был застеклен, что вызвало критику общественности.