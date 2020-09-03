Жителя Кургана подозревают в развратных действиях по отношению к детям

ТАСС, 3 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины по подозрению в развратных действиях по отношению к двум детям недалеко от одной из школ в Кургане. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кургану СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По данным следствия, днем 2 сентября мужчина, находясь недалеко от одной из школ микрорайона Заозерный, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух детей, находившихся на улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали по горячим следам, прохожие пресекли действия злоумышленника и обратились в правоохранительные органы.

"В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователем решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.