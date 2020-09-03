Военная техника УВЗ проедет по центру Нижнего Тагила в канун Дня танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) примет участие в торжественном проходе 29 единиц военной и специальной техники, который состоится на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле 12 сентября. Он будет посвящен 100-летию отечественного танкостроения и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

"В колонне проедет созданный на УВЗ легендарный танк Т-34, также в ней проследуют танки Т-72Б3М, Т-90С, Т-90М, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", инженерные машины БРЭМ-1М и БМР-3МА", - уточнили на предприятии.

В торжественном прохождении примет участие и военная техника Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения "Урал", а также Нижнетагильского ОМОН.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро России и Европе. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежат государству.