В УрФу создали виртуальный полигон, который сократит стоимость разработки изделия на 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (УрФУ) разработали виртуальный полигон для испытаний проектируемых изделий. Новая система позволит сократить стоимость разработки на 30%, сообщил ТАСС технический директор Инжинирингового центра Александр Шакиров.

Создание Центра цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ) является одной из задач национального проекта "Цифровая экономика". Официальное открытие центра состоялось в октябре 2019 года.

"Виртуальный полигон как ключевая технология Цифрового конструкторского бюро позволяет анализировать различные сценарии эксплуатации изделия, а также сократить время и стоимость разработки до 30% за счет следующих технологий: управление требованиями, системно-ориентированное проектирование, управление расчетными данными и автоматизация бизнес-процессов, виртуальные испытания и многодисциплинарное моделирование, многокритериальная, многопараметрическая и топологическая оптимизация", - сказал Шакиров. Он отметил, что специалисты центра помогут внедрить и настроить данную систему на предприятиях.

Испытания в едином цифровом пространстве дают возможность отслеживать готовность изделия. При этом сокращается количество макетов и опытных образцов, что удешевляет производство.

Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения создан на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Здесь используется технология "цифрового двойника", то есть модели, которая проходит все испытания в цифровом пространстве.