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Грузовой самолет сразу после взлета экстренно сел в аэропорту Кольцово

На борту находились только члены экипажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в пятницу. На борту находились члены экипажа, самолет летел без груза.

"Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было", - отметила собеседница агентства, уточнив, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Как информировал ТАСС источник в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6:00 местного времени (04:00 мск). Самолет был вынужден сесть сразу после вылета.

Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются.

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