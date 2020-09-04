Грузовой самолет сразу после взлета экстренно сел в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в пятницу. На борту находились члены экипажа, самолет летел без груза.

"Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было", - отметила собеседница агентства, уточнив, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Как информировал ТАСС источник в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6:00 местного времени (04:00 мск). Самолет был вынужден сесть сразу после вылета.

Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются.