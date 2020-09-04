Число детей, заразившихся коронавирусом в приюте на Урале, выросло до 26

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. Число заразившихся коронавирусом воспитанников Центра социальной реабилитации в поселке Восточный Сосьвинского городского округа Свердловской области выросло до 26 человек, сообщается в пятницу на сайте окружной администрации.

"Групповое заболевание коронавирусной инфекцией в отделении социальной реабилитации (временный приют № 2) п. Восточный ГАУ СО СО "ЦСПСиД города Серова": 26 детей, 10 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее в приюте было зарегистрировано 20 заразившихся детей. Все сотрудники и дети госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения.

По состоянию на 3 сентября на территории Свердловской области зафиксировано 25 668 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 121 за предыдущие сутки.