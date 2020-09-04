Прокуратура требует ликвидировать Левихинский рудник в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в суд, чтобы ликвидировать бывший Левихинский рудник, который загрязняет реку Тагил в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в пятницу.
Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником с комментарием, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг". Нижнетагильская прокуратура проводит проверку. 30 июля Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что проведенный рейд выявил загрязнение реки Тагил.
"С целью прекращения негативного воздействия шахтных вод на окружающую среду Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором направлено в суд исковое заявление к департаменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу, эксплуатирующей организации и региональному Минприроды о возложении обязанности разработать документацию для списания запасов месторождения с государственного баланса, включения Левихинского рудника в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации", - сообщили в пресс-службе.
Проверка прокуратуры установила, что в июле 2020 года в реке Тагил вследствие попадания недостаточно очищенных сточных вод Росприроднадзором выявлены превышения предельно допустимых концентраций марганца, цинка и железа.