Прокуратура требует ликвидировать Левихинский рудник в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в суд, чтобы ликвидировать бывший Левихинский рудник, который загрязняет реку Тагил в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в пятницу.

Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником с комментарием, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг". Нижнетагильская прокуратура проводит проверку. 30 июля Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что проведенный рейд выявил загрязнение реки Тагил.