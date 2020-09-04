Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 12,4% жителей Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди жителей региона, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, уточнив, что в нем приняли участие более трех тысяч волонтеров различных возрастных групп.

"Анализ полученных результатов исследований показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте от года до шести лет (23,3%), минимальный - у волонтеров возрастной группы 40-49 лет (7,9%).

"Анализ проведенных исследований показал, что в группе лиц, у которых отсутствовали контакты с больными COVID-19, антитела обнаружены у 11,8%, а у контактировавших с больными (дома и на работе) этот показатель составил 20,8%. У лиц, переболевших COVID-19, антитела обнаружены в 73,1%, у неболевших - в 11,9% случаев", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 3 сентября 2020 года, на территории Свердловской области зафиксировано 25 668 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (из них 121 случай за последние сутки).