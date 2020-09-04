Жителя Екатеринбурга приговорили к условному сроку за похищение человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Один из мужчин, похитивших человека в Екатеринбурге 9 июля, приговорен к условному лишению свободы сроком на 3,5 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в пятницу.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора екатеринбуржцу 1986 г. р. <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого, 1994 г. р., еще находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается расследование в отношении третьего фигуранта, который, по версии следствия, также имеет отношение к совершенному преступлению.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, поисками преступников занимались сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ОУР УМВД по городу Екатеринбургу.

Первого подозреваемого представители МВД задержали в одной из квартир по улице Черепанова в Ленинском районе Екатеринбурга, операция по его задержанию проводилась при непосредственном участии бойцов СОБРа. "При этом фигурант вовсе не намеревался изначально добровольно сдаваться полиции - он предпринял попытку сделать вид, что его якобы нет дома, хотя сам при этом спрятался в шкафу. Первым подозреваемым оказался местный житель 1986 г. р., увлекающийся боксом. Его напарник 1994 г. р. к моменту проведения полицейской спецоперации успел ретироваться в Челябинскую область, он также является спортсменом, увлекается самбо. В ходе оперативной работы сыщики убедили его по телефону, что в его интересах лучше добровольно явиться в подразделение ОБОП, что тот и сделал", - сообщил Горелых.

По предварительным данным следствия, утром 9 июля неизвестные лица, находясь у дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, похитили местного жителя, насильно усадили его в автомашину и увезли в неизвестном направлении. Похищенный мужчина был найден менее чем за сутки. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору").