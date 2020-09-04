У проживающего в общежитии УрФУ студента выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Случай заражения коронавирусом подтвержден в общежитии № 8 Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в пятницу.

"В студенческом корпусе УрФУ № 8 по улице Комсомольской в Екатеринбурге выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа", - сказали в пресс-службе.

Сейчас студент находится в одном из городских обсерваторов. "На момент получения результатов теста он только заселился в блок, находился там один. В общежитии проведена обработка", - добавили в вузе.

По данным на 3 сентября, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом составляет 25 668, из них 121 - за последние сутки.