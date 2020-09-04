В Челябинской области выявили новый очаг птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области установило карантин по высокопатогенному гриппу птиц в деревне Теренкуль Октябрьского района Челябинской области. Об этом говорится в опубликованном распоряжении.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: деревня Теренкуль Подовинновского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Определить эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении.

В начале августа ветеринары в Челябинской области зарегистрировали другой очаг гриппа птиц подтипа H5N8 в Увельском районе.

Высокопатогенный грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (диких, но постоянно проживающих вблизи человека) и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.