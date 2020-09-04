В Челябинской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до 20 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области продлили режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 20 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, принятое решение дает возможность продлить больничные листы гражданам старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция.

По данным областного Минздрава, на утро 4 сентября в регионе подтверждены 14 699 случаев заражения коронавирусом (плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 2 624 человека. Всего 11 648 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.