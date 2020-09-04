Трансляции хирургических операций в реальном времени покажут на онлайн-форуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Врачи-участники Евразийского онлайн-форума УралЭндо "Неотложная и плановая эндоскопия: мультидисциплинарные подходы" проведут трансляции операций. Участие в мероприятии примут медики из разных регионов России, а также иностранные специалисты, сообщил журналистам на открытии форума его председатель, хирург Юрий Старков в пятницу.

"Что касается тех операций, которые будут сегодня продемонстрированы, они демонстрируются не только из Екатеринбурга, <...> у нас уже была связь с Токио. <...> Говоря о тех технологиях, которые будут продемонстрированы, это самая высокоуровневая диагностическая эндоскопия", - сказал Старков. Он отметил, что врачи из Екатеринбурга будут поводить операцию на желчных протоках.

Старков отметил, что операции будут транслироваться из Новосибирска, Томска, Челябинска, а также из-за границы.

III Евразийский онлайн-форум УралЭндо "Неотложная и плановая эндоскопия: мультидисциплинарные подходы" открылся 4 сентября. В задачи форума входит практическое обучение врачей; обсуждение вопросов оснащения клиник Свердловской области, начиная с первичного звена, современным эндоскопическим оборудованием; введение новых методик, которые в ближайшей перспективе приведут к снижению смертности от болезней органов пищеварения в Екатеринбурге и области. Будут проведены прямые онлайн-трансляции из операционных ведущих клиник Японии, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Краснодара, Минска, Загреба и Барселоны.