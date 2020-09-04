В свердловские школы не пустят без теста на коронавирус учеников, прибывших из-за рубежа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ученики в Свердловской области, которые прибыли из-за границы, но не прошли тестирование на коронавирус, не будут допускаться в школы с 7 сентября. Об этом сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

"С понедельника мы не допустим к занятиям в общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения тех, кто прибыл из-за границы и должен в течение трех дней тестирование пройти, но не прошел. К сожалению, детей из этих семей мы будем вынуждены отстранить от занятий", - сказал Креков.

Ранее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщала, что в школах № 148 и 179 Екатеринбурга введен режим карантина, еще в двух школах на карантин отправлены отдельные классы.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным это требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 7 сентября.