Экспорт продовольственной продукции в УФО превысил импорт впервые за три года

КУРГАН, 4 сентября. /ТАСС/. Показатели экспорта продовольственной продукции в Уральском федеральном округе (УФО) впервые за последние три года превысили показатели импорта, сообщил в пятницу на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в УФО уральский полпред Николай Цуканов.

"Если по итогам трех прошлых лет торговое сальдо по продовольственной продукции в Уральском федеральном округе было стабильно отрицательным, то в этом году наступил небольшой перелом. Экспорт продукции АПК за первое полугодие превысил импорт, сумма незначительная, но тем не менее - на $8,5 млн. Положительное сальдо в трех регионах округа - Курганской, Челябинской и Тюменской областях", - сказал он.

Полпред отметил, что на 30 августа общий объем экспорта аграрно-промышленного комплекса в УФО составил $187 млн, или 54% от планового показателя для регионов УФО на 2020 год.

"По состоянию на 30 августа Курганская область уже выполнила целевые показатели экспорта на 2020 год - более 108%, Тюменская область достигла 80%, Ханты-Мансийский автономный округ - 59,7%, ЯНАО - 57%, Челябинская область - 56%, Свердловская - 41%. Существует риск недостижения плановых показателей по экспорту продукции АПК для Свердловской и Челябинской областей", - добавил он.

Как отметила во время заседания замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, регионы УФО, не являясь регионами преимущественно сельскохозяйственной специализации, обеспечивают достижение показателей по экспорту за счет продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также транзитных экспортных потоков. Текущая динамика по достижению показателя экспорта в округе показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 77%, но процент ниже общероссийского уровня, добавила Фастова.