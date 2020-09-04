В аэропорту Кольцово начал работу пункт тестирования на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Пункт тестирования на коронавирус открылся в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" открыл в международном аэропорту Кольцово пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Сдать анализ можно на первом этаже терминала B с 09:00 до 16:30 без выходных", - говорится в сообщении.

После открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом планируется переход пункта на круглосуточный режим работы, уточнили в пресс-службе. Результат обследования в пункте будет готов в течение 24 часов с момента сдачи, скан результатов направят на электронную почту клиента.

По данным на 4 сентября, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом составляет 25 791, из них 123 - за последние сутки.