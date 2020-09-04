Югра увеличила число бюджетных мест в вузах на 60% за семь лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра за семь лет нарастил количество бюджетных мест в организациях высшего образования на 60% - до 2 885. Об этом сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова в ходе прямого эфира в социальных сетях "Студенчество 2020-2021".

"Да, мы за последние семь лет нарастили количество бюджетных мест в образовательных организациях нашего региона. Если говорить об организациях среднего профессионального образования, то на 1 005 бюджетных мест (на 40% - прим. ТАСС), теперь их у нас 2 885. Если говорить о высшем профессиональном звене, то это плюс 600 мест (на 10% - прим. ТАСС) - 5 956, по состоянию на новый учебный год", - сообщила Комарова в ответ на соответствующий вопрос студентки Сургутского государственного университета Ники Сатаровой.

Глава региона отметила, что работа по наращиванию бюджетных мест будет продолжена. "Развитие действующих образовательных организаций - создание новых лабораторий в колледжах и вузах, строительство новых зданий, которые дают возможность, в том числе разместить дополнительно студентов, которые нуждаются в хорошем качестве обслуживания образовательного процесса", - уточнила она.

По словам губернатора, совместно с компанией "Лукойл" в Когалыме создается образовательный центр - структурное подразделение Пермского университета. "Девятого сентября мы подпишем соглашение с министерством, компанией "Лукойл" и двумя регионами, которые задействованы в этом отношении", - пояснила Комарова.

Также глава региона рассказала, что на ближайшие 2-3 года запланировано строительство многофункционального центра прикладных квалификаций для Когалымского политехнического колледжа.