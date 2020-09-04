Синоптики прогнозируют в выходные заморозки в трех регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/ Синоптики прогнозируют заморозки в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях 5-7 сентября. В ряде регионов пройдут небольшие дожди, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"В отдельных районах ночью 5 сентября в Свердловской области, 5-6 сентября в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Уточняется, что в Свердловской области к понедельнику потеплеет до 6-11 градусов ночью, и 17-22 днем, в субботу небольшие дожди и туман, воскресенье и понедельник без осадков. По данным курганского гидрометцентра, в эти дни в регионе осадков не ожидается, температура днем составит 14-20 градусов тепла, ночью - 3-9. В воскресенье в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 14 м/с.

По данным "Обь-Иртышского УГМС", в ближайшие три дня в Тюменской области прогнозируется дождливая погода с дневными температурами до плюс 15 градусов. Ночью 6 и 7 сентября возможны заморозки до пяти градусов ниже нуля. В выходные ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В Ханты-Мансийском автономном округе все три дня прогнозируются дожди и северо-западный ветер до 15 м/с. В Гидрометцентре сообщили о похолодании до плюс двух градусов по ночам, максимальная дневная температура ожидается в воскресенье - 20 градусов выше ноля. Дожди и сильный ветер также возможны в Ямало-Ненецком автономном округе. Ночью 6 сентября столбик термометра опустится до нуля градусов, днем в ближайшие три дня температура сохранится в пределах 12-17 градусов тепла, отметили в "Обь-Иртышском УГМС".