Горздрав Екатеринбурга объяснил ситуацию с мужчиной, которого якобы бросили умирать врачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Реанимационная бригада в Екатеринбурге, врачи которой не вышли к пациенту, умершему на остановке, ехала на другой вызов, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Екатеринбурга.

Ранее интернет-портал Е1.ru сообщил, что в Екатеринбурге на остановке умер мужчина. Очевидцы вызвали скорую помощь, но, по их словам, врачи не вышли из машины.

"В 11:26 очевидцы происшедшего остановили следовавшую по улице Донбасская фельдшерскую бригаду СМП, которая госпитализировала больного ребенка в детскую инфекционную больницу № 15. Об остановке бригада сообщила по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела. Поскольку <...> состояние ребенка, находившегося в машине фельдшерской бригады, требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит движение в направлении инфекционного стационара", - сказали в департаменте.

Как уточнили в пресс-службе, по данным ГЛОНАСС, реанимационная бригада, назначенная на данный вызов, прибыла через 2 минуты после происшествия. На момент осмотра "пациент находился в состоянии биологической смерти, что подтверждалось объективными признаками", добавили в департаменте.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство организовало проверку по сообщениям СМИ о неоказании врачами реанимационной бригады гражданину скорой медицинской помощи. "Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент, а также его обстоятельства. <...> При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.