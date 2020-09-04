Курганские власти планируют ввести в оборот 220 тыс. га земель за три года

ТАСС, 4 сентября. Правительство Курганской области планирует ввести в оборот под сельское хозяйство 220 тыс. га земли за три года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) .

"По этому году, хорошему году, мы ввели [в оборот] 25 тыс. га, план был 31 тыс. [га] - введем, скорее всего, 55 тыс. га. Такими темпами всю быстровводимую пашню планируем ввести в полном объеме за три года", - сказал он, уточнив, что таких земель в регионе около 220 тыс. га.

Область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Для решения проблем куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживает около 38% населения региона. Здесь действуют 229 сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, около 1,2 тыс. крестьянских (фермерских) и порядка 178,7 тыс. личных подсобных хозяйств населения.