Объемы приобретения сельзозтехники выросли на 60% в первом полугодии в Курганской области

ТАСС, 4 сентября. Объемы приобретения сельзозтехники курганскими производителями выросли на 60% в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).

"Объемы приобретения сельзозтехники в первом полугодии 2020 года выросли на 60% по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Шумков отметил, что это итог реализации региональных и федеральных мер поддержки бизнеса. В частности, возмещения части стоимости лизинга оборудования по программе, входящей в индивидуальный план ускоренного социально-экономического развития региона.

Область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Для решения проблем куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживает около 38% населения региона. Здесь действуют 229 сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, около 1,2 тыс. крестьянских (фермерских) и порядка 178,7 тыс. личных подсобных хозяйств.