Курганские власти хотят создать ОЭЗ для агрегатора экспорта российской продукции в Китай

ТАСС, 4 сентября. Курганские власти планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) для агрегатора экспорта российской продукции в Китай. Соответствующее предложение направлено в правительство РФ, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Вадим Шумков.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Курганской области планирует создать на станции Петухово на территории региона агрегатор для сбора продукции из разных регионов России на экспорт в Китай. Область имеет для этого выгодное преимущество - прямое железнодорожное сообщение с китайским городом Урумчи.

"Есть несколько муниципальных образований, где мы просим правительство РФ создать особую экономическую зону, где можно создать терминал, где можно собирать аграрную продукцию и экспортировать продукты даже в Китай", - сообщил он в ответ на вопрос о реализации проекта.

Ранее Шумков отмечал, что такой агрегатор позволил бы выйти российским производителям на рынок Китая, где необходим большой объем экспортируемых товаров, чтобы заинтересовать покупателя.

Урумчи - крупнейший и самый динамично развивающийся город в Северо-Западном регионе Китая, столица Синьцзян-Уйгурского автономного района. Когда-то город являлся важным пунктом Великого шелкового пути. Урумчи известен в России и СНГ международными выставками и многочисленными торговыми комплексами, крупнейшими строительными и мебельными рынками. Это крупнейший транзитный пункт на Ланьчжоу-Синьцзянской железной дороге, которая входит в состав международной железной дороги Алма-Ата - Пекин.